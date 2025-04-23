Українські виробники готові повністю забезпечити ЗСУ легкою бронетехнікою. Її вартість на 30-50% дешевша за іноземну - директор 'УКР АРМО ТЕХ'

Українські виробники здатні повністю забезпечити потреби ЗСУ та інших силових структур у легких броньованих машинах, яка щороку складає кілька тисяч одиниць. Вартість української серійної бронемашини MRAP (колісної броньованої машини із посиленим протимінним захистом) нижча за іноземний аналог на 30-50%. З урахуванням вартості логістики і обслуговування іноземної техніки ця різниця може зрости вдвічі. Про це зазначив Геннадій Хіргій, директор компанії "УКР АРМО ТЕХ" – національного виробника бронетехніки – у колонці для УП.

“Варто обмежити невиправдане розмаїття легкої колісної бронетехніки у ЗСУ шляхом відмови від імпорту з одночасною ставкою на внутрішню продукцію. В умовах війни важко якісно обслуговувати лінійки, що складаються з десятків однотипних зразків техніки різних виробників. Там, де у поляків, чехів або німців – три-чотири зразки, у нас – 30 і більше. В Україні з березня 2022-го до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки”, - зауважив очільник компанії-виробника.

Геннадій Хіргій відзначив, що використання вітчизняної бронетехніки “сприятиме нашій технологічній самодостатності”, адже залежність від іноземних постачальників робить Україну “вразливою в умовах зовнішньополітичної турбулентності”.

“Іноземна техніка вимагає особливого підходу в обслуговуванні, спеціальних інструментів та кваліфікованих фахівців, навчених за кордоном. Вона розроблена з огляду на інші театри воєнних дій, що не завжди відповідає специфіці бойових завдань в Україні. Водночас українські конструктори враховують локальні чинники: ландшафт, клімат, особливості бойового застосування”, - зауважив експерт.

Геннадій Хіргій наголосив, що відмова від імпорту у сегменті легкої колісної бронетехніки дозволить зменшити витрати і покращити ремонтне обслуговування.

За його словами, ідеальне логістичне плече для ремонту MRAP – 100 км від переднього краю. На цій відстані має знаходитися технічний хаб виробника або мобільні сервіси з кваліфікованими ремонтними групами, запчастинами та обладнанням. Там може обслуговуватися уся лінійка, що експлуатується на певній ділянці фронту.

“Мобільні ремонтні бригади “УКР АРМО ТЕХ”, що постачає броньовані машини майже усім державним замовникам, обслуговують на місцях до 70% техніки. Типовий ремонт машини займає кілька діб. До третини машин вимагають обслуговування на базових потужностях. Отже, маємо змогу підтримувати боєздатність усієї поставленої техніки”, - зауважив Геннадій Хіргій.

За його словами, поступове звуження лінійок дозволить розбудувати вздовж лінії фронту оптимальні системи логістики, технічного обслуговування і ремонту.

“Україна має інвестувати у власне виробництво, технології, робочі місця та сервісну інфраструктуру. Відмова від закупівлі іноземної бронетехніки на користь вітчизняного виробництва – стратегічно правильне рішення. Воно дозволить Україні заощадити кошти й підвищити рівень технологічної незалежності”, - наголосив очільник “УКР АРМО ТЕХ”.