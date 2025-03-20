Інтерфакс-Україна

Події

12:39 20.03.2025

Окупанти нарощують інтенсивність ударів по Україні й атак у Курській області

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Окупанти нарощують інтенсивність ударів по Україні й атак у Курській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої ночі російські окупанти завдали по Україні 72 авіаудари, що більше, ніж у ніч на середу (65), а також один ракетний удар, яких не було з вихідних.

Як випливає з повідомлень Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, окупанти наростили кількість авіабомб, які скидають по території України щодоби, а також запустили у середу більше ударних дронів (2560), ніж позаминулої доби (2200). Також ворог здійснив понад 6 тис артилерійських обстрілів, що більше, ніж принаймні за попередні три доби, коли їх кількість не перевищувала 5,8 тис за день.

Кількість боєзіткнень на всіх фронтах українсько-російської війни за минулу добу знов зросла до 155, як і в понеділок, тоді як у вівторок вона знижалася до 140. Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку в Донецькій області, де відбулося 47 боєзіткнень, тоді як у вівторок 39, у понеділок 44, у неділю 21.

На курському напрямку також продовжується нарощування інтенсивності боїв: у середу там відбулося 22 боєзіткнення, у вівторок 21, у понеділок 18, у неділю 14. У середу противником там було здійснено 333 артилерійських обстріла з 209 у вівторок, 301 у понеділок і 289 у неділю. Натомість кількість російських авіаударів по власній території дещо зменшилася.

На мапі у звіті зранку в четвер вказано вісім напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області порівняно з чотирма у середу, і ще один поруч в напрямку Басівки Сумської області, який був також у вівторок.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 20 березня зберіг оцінку території під контролем українських військ в Курській області 110,23 кв. км. Площу "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, Deepstate оцінює в 62,57 кв. км, тоді як під контролем військ РФ перебуває лише 0,69 кв. км. Сумської області без населених пунктів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який раніше повідомляв, що російські війська начебто перетнули кордон у Сумській області та просунулися в районі с.Басівка Сумської області, не підтверджує інформацію про контроль РФ над територіями Сумської області, натомість з посиланням на російські джерела повідомляє, що інтенсивність українських рейдів у Білгородську та Курську області РФ 20 березня знизилася, але бої в районі с.Козинка Білгородської області продовжуються.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в середу ввечері нагадав, що ще за кілька місяців перед початком курської операції російські окупанти планували вийти до околиць Сум, Харкова та Запоріжжя, зайняти Покровськ, і курською операцією Україна зірвала їх плани.

"Тепер план (окупантів – ІФ-У) той самий - витіснити нас повністю з курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум і потім переміщувати війська на Харків, відповідно, і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме… Ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми, зі свого боку, не бачимо зараз у них можливостей на харківському напрямку і на запорізькому, не бачимо сильних можливостей поки що на Сході", - відзначив президент України.

За його словами, окупанти зараз накопичують свої війська на прикордонні Сумської області з метою витіснити звідти українські Сили оборони. "Ну, а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки в одному напрямку, а потім трішки змістились і неочікувано робимо кроки в іншому напрямку. Ну ось так", - додав Зеленський.

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