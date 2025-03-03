Ініціатива створення військової адвокатури в Україні викликає занепокоєння європейських адвокатур щодо верховенства права

Європейська спільнота адвокатів стурбована загрозою порушення прав людини та конституційного принципу верховенства права в Україні через ідеї, що звучать останнім часом про можливе створення військової адвокатури. Про це заявив голова 53-ї Європейської конференції президентів адвокатур президент австрійської адвокатури Арменак Утуджіан, реагуючи на виступ Голови НААУ.

Питання можливого створення військової юстиції в Україні викликало серйозну дискусію під час конференції президентів європейських адвокатур, що проходить 27-28 лютого у Відні.

“Це тривожний сигнал, ми стурбовані і це дійсно загроза верховенству права в Україні. Ми тримаємо з вами руку на пульсі та очікуємо інформації про розвиток ситуації. Будьте впевнені в нашій цілковитій підтримці, ви можете розраховувати на підтримку міжнародної спільноти адвокатів”, - сказав Арменак Утуджіан, звертаючись до української делегації від НААУ.

Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова відзначила, що створення органів військової юстиції в Україні може негативно вплинути на баланс між військовою службою та стандартами незалежного правозахисту.

"Згідно Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокатура є недержавним інститутом, який функціонує незалежно від органів влади і “у разі створення військової адвокатури, як окремого інституту державної системи, вона фактично набуде державного статусу, що суперечитиме принципу незалежності адвокатури", - підкреслила вона.

Ізовітова запевнила, що створення окремо діючої військової адвокатури в державі становить загрозу незалежності правозахисної діяльності та ефективному забезпеченню прав військовослужбовців. І це безпосередньо порушує принцип верховенства права, який є фундаментальним для демократичного порядку.

Під час дискусії було зазначено, що ця проблема є актуальною не тільки для України, а може призвести до законодавчих і політичних дискусій в інших країнах Європи, і тому вирішення цього питання набуває загальноєвропейського значення та вимагає зваженого підходу.

“Військова система функціонує за жорсткими правилами управління, що базуються на централізації, субординації та беззаперечному виконанні наказів. Однак ці принципи вступають у суперечність із фундаментальними засадами адвокатури, такими як незалежність, професійна автономія та пріоритет прав людини”, - резюмувала голова НААУ.