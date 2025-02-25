Події

14:27 25.02.2025

Третя штурмова Білецького анонсувала Платформу реформ для масштабування кращого досвіду

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Третя штурмова бригада Андрія Білецького анонсувала Платформу реформ – офлайн-захід, під час якого команування і бійці поділяться досвідом розбудови успішного підрозділу для його масштабування і підвищення ефективності українського війська.

Організатори наголошують: ідеальний шлях до ефективного війська – масштабування найкращого досвіду. "За три роки повномасштабної війни ми збудували найбільший підрозділ Збройних Сил та власний Всесвіт, в якому, попри усі складнощі війни, є місце ініціативі, людським стосункам та щоденному вдосконаленню. Платформа – це формула успіху Трійки, якою ми хочемо поділитися з усіма, щоб наша армія стала ще ефективнішою та сильнішою" – сказано на сайті проєкту.

У програмі Платформи виступи та панельні дискусії про те, як розбудувати якісну систему ефективного управління бригадою, впроваджувати інноваційні технології та засоби, залучати добровольців та іноземців, будувати сержантський корпус для підвищення мотивації на полі бою, організувати роботу медичної і патронатної служби для збереження життів і повернення поранених у стрій, створити власний фонд для самозабезпечення підрозділу. Заплановані дискусії про ефективний фронт і ефективний тил, а також запуск курсу лекцій від спікерів бригади.

Досвідом ділитимуться командир Третьої штурмової Андрій Білецький, командири батальйонів і керівники напрямів. Заявлена також участь представників інших підрозділів, керівництва Сил оборони і вищого керівництва країни.

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