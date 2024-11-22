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21:22 22.11.2024

Наразі триває робота на базі РНБО, Офісу президента та Кабміну для наповнення пунктів Плану стійкості - радник Зеленського

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Наразі триває робота на базі РНБО, Офісу президента та Кабміну для наповнення пунктів Плану стійкості - радник Зеленського

Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді пункти, які будуть у Плані стійкості, проте ще не сам план, наразі триває робота на базі Ради національної безпеки і оборони, Офісу президента та Кабінету Міністрів над наповненням пунктів конкретними речами, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Сам план перебуває зараз на стадії підготовки та обговорення з тими стейкхолдерами, які долучені до конкретних пунктів, конкретних деталей цього плану. Тобто президент представив те, що буде туди точно входити, і погодив структуру цього плану. І зараз відбувається робота і на базі РНБО, і на базі Офісу президента, і на базі Кабінету Міністрів, щоб наповнити ці пункти конкретними речами, які додадуть Україні стійкості в різних напрямах", - сказав Литвин в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

За словами радника президента, ця робота буде завершена в грудні, і того ж місяця план буде представлений з усіма деталями і з додатками, які можуть бути публічними.

"Бо певні речі, які стосуються оборони, виробництва зброї, енергетики, вони залишаться закритими", - пояснив Литвин.

Він також додав, що найбільш опрацьованими є пункти, "які стосуються енергетики, певних питань щодо фронтових операцій, певних питань щодо виробництва зброї".

Водночас, за словами радника Зеленського, інші складові, які стосуються, зокрема, "управління людьми в силах оборони, певних змін, які там треба зробити, або питань культурної політики, або питань політики єдності", ще треба "деталізувати й обрати пріоритети з масиву різних напрямів і роботи, яку фактично вже робить Кабінет Міністрів".

Як повідомлялося, 19 листопада президент Володимир Зеленський представив план стійкості України, який складається з десяти пунктів.

Теги: #план_стійкості

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