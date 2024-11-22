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12:52 22.11.2024

Адвокати Дениса Горбуненка оскаржуватимуть рішення про запровадження санкцій в Великій Британії

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Адвокати Дениса Горбуненка оскаржуватимуть рішення про  його включення до санкційного списку, запровадженого Великою Британією, йдеться у офіційній заяві адвокатів банкіра, оприлюдненій на його офіційному сайті у п'ятницю.

"Денис Горбуненко категорично заперечує будь-які правопорушення і буде рішуче оскаржувати рішення про внесення його до санкційного списку. Він вже доручив британським юристам розпочати цей процес", – наголошується у заяві.

Адвокати наголошують, що Горбуненко дізнався про включення до санкційного списку 21 листопада 2024 року із засобів масової інформації.

"Він не отримав жодного попереднього повідомлення про рішення застосувати до нього санкції. Також йому не було надано можливості відповісти на звинувачення. Пан Горбуненко не був офіційно або належним чином повідомлений про детальні причини запровадження санкцій щодо нього", ­– зазначають юристи.

Як повідомлялося,  21 листопада, Велика Британія запровадила санкції до низки осіб, які підозрюються у корупції. Серед них – Денис Горбуненко, котрий начебто сприяв корупції Фірташа.

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