Центр "Социс" и Комитет избирателей Украины в день выборов в Раду проведут экзит-пол

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ) проведут социологическое исследование (экзит-пол) в день выборов в Верховную Раду 21 июля.

Как сообщается на странице КИУ в Фейсбуке, в день выборов планируется опросить около 14 тысяч избирателей по всей территории Украины (за исключением территории АР Крым и неподконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей). В выборку случайным образом было отобрано 360 избирательных участков, на которых будет проводиться исследование.

Для соблюдения методологии исследования и действующего законодательства Украины опрос будет проводиться на выходе c избирательных участков (за пределами здания избирательного участка).

После окончания голосования в 20.00 результаты опроса будут приведены в обобщенном виде - на уровне Украины в целом.

Как сообщалось, в день выборов будут проведены еще три экзит-пола. Так, австрийский "Институт социальных исследований SORA" совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведут собственный экзит-пол по заказу канала "112 Украина".

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол".

Кроме того, Телевизионная служба новостей канала "1+1" анонсировала 6-часовой марафон, посвященный выборам, в ходе которого в 20.00 будут обнародованы результаты эксклюзивного экзит-пола (по заказу канала "1+1" компании Kantar TNS и Info Sapiens).