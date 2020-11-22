Выборы

Выборы

20:32 22.11.2020

Бондаренко побеждает на выборах мэра Черкасс, набирая 54,25% - экзит-пол

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Бондаренко побеждает на выборах мэра Черкасс, набирая 54,25% - экзит-пол

Действующий мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко (партия "За майбутнє") побеждает во втором туре выборов городского головы, набирая 54,25% голосов избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола "Савик Шустер Студии", обнародованные в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

При этом его ближайший соперник, предприниматель Виктор Евпак, выдвинутый партией "Голос", согласно тому же экзит-полу, получает 45,75% голосов черкасских избирателей.

Теги: #экзит_пол #черкассы

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