"Слуга народа" выдвинула мэра Золотоноши Войцеховского кандидатом на довыборы в Раду в Черкасской области

Политсовет партии "Слуга народа" выдвинул действующего мэра города Золотоноша Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №197 (центр – Канев Черкасской области), сообщил председатель политсилы Александр Корниенко на брифинге в понедельник после съезда.

Как сообщалось, промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 и №197 состоятся 31 октября.

Ранее народные депутаты, избранные от этих избирательных округов, досрочно прекратили свои полномочия, так как Игорь Колыхаев (округ №184) был избран Херсонским городским головой на местных выборах в 2020 году, а народный депутат Александр Скичко (округ №197) назначен главой Черкасской областной государственной администрации.