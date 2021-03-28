Выборы

Выборы

21:39 28.03.2021

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 20:00 составила 20,99% и 35,05% соответственно

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Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 20:00 составила 20,99% и 35,05% соответственно

Явка избирателей на одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), где в воскресенье проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 20,99% по состоянию на 20:00, а на округе №87 (Ивано-Франковская область) – 35,05%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

"Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №50 составляла 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 16:00 составляла 16,18% и 23,72% соответственно, а по состоянию на 12:00 - на округе №50 было 8,2%, а на округе №87 – 7,71%.

В округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский. Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

В выборах в округе №50 участвуют 18 кандидатов, в том числе 10, выдвинутых партиями, и 8 самовыдвиженцев. Среди них - представитель партии "Слуга народа", глава Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрей Бондаренко, представитель партии "Европейская солидарность", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", генеральный продюсер телеканала "112 Україна" Артем Марчевский снял свою кандидатуру. 

Теги: #украина #завершение #парламент #довыборы

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