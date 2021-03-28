На довыборах в Ивано-Франковской области Шевченко незначительно опережает Кошулинского и Вирастюка

На довыборах в парламент в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области лидирует представитель партии "За будущее" Александр Шевченко, набрав 32,4% голосов избирателей, сообщает пресс-служба Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам экзит-пола социологической группы "Рейтинг" по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округу в Ивано-Франковской области лидирует представитель партии "За будущее" Александр Шевченко с 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.

Отмечается, что экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%. Количество результативных интервью – 3892.