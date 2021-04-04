Выборы

Выборы

08:00 04.04.2021

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

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На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа по состоянию на 7:00.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Вместе с тем, Гражданская сеть "Опора" сообщает о расхождении в голосах за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

"№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 - в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 - в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 - в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 - в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 - в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 - в протоколе)", - говорится в сообщении.

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515.

"Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов", - подытожили в "Опоре".. 

Теги: #вирастюк #прикарпатье #украина #довыборы

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