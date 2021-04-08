Суд отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными еще на одном участке – "Опора"

Ивано-Франковский окружной административный суд принял решение об отмене постановления окружной избирательной комиссии (ОИК) №87 о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 (с.Парище), сообщает Гражданская сеть "ОПОРА"

"Это уже второй иск об отмене решения ОИК о признании выборов на участке недействительными, который удовлетворил суд", - сказано в сообщении на сайте "Опоры".

Как сообщалось, 7 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд в деле №300/1441/21 по иску кандидата ("За майбутне") Александра Шевченко в ОИК №87 полностью удовлетворил исковые требования, признав противоправным и отменив постановление окружной избирательной комиссии №87 от 2 апреля 2021г., которой выборы на участке №261027 (г.Яремче) признаны недействительными.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков.

По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений. В то же время, суд признал безосновательным решение ОИК №87 о пересчете на двух избирательных участках, отметив, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации".