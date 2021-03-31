Выборы

Выборы

19:54 31.03.2021

Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

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Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

Окружная избирательная комиссия на округе №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области ) возобновила работу и продолжила подсчет голосов избирателей на довыборах в Верховную Раду .

"Заседание комиссии продолжилось в 16:00", - сообщил кандидат в депутаты в этом округе (партия Слуга народа") Василий Вирастюк агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что оснований для проведения перевыборов на округе нет.

"Мы не видим оснований для проведения перевыборов. Окружная избирательная комиссия должна завершить свою работу и предоставить окончательные результаты. Но наша команда полностью готова к честному пересчету голосов", - сказал Вирастюк.

Вирастюк считает, что работу окружной избирательной комиссии удалось возобновить благодаря принципиальной позиции Центральной избирательной комиссии и партии "Слуга народа".

Ранее глава ЦИК Олег Диденко на странице центральной избирательной комиссии в Фейсбуке в среду сообщил: "ЦИК уже поменяла 6 членов окружной комиссии, дважды - председателя комиссии. Последний раз: сегодня в 12:30 на заседании ЦИК".

Как сообщалось, работа комиссии остановилась после обработки 67% участковых протоколов из- за того, что председатель комиссии исчез, а новый не восстановил работу.

Депутаты из фракции "Слуга народа" во вторник вылетели в Ивано-Франковскую область для выяснения ситуации.

В то же время кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87, представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными из-за массовых нарушений и объявить перевыборы.

Теги: #рада #франковская #выборы

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