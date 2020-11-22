Выборы

Выборы

20:30 22.11.2020

Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол

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Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол

Действующий мэр г.Днепр Борис Филатов побеждает во втором туре выборов городского головы, набирая 78,75% голосов избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола Socis.

При этом его ближайший соперник, представитель партии "Громадська сила", глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов, согласно тому же экзит-полу, получает 18,25% голосов избирателей.

Как сообщалось, в первом туре выборов мэра Днепра, который прошел 25 октября, Филатов набрал 46,41% голосов избирателей, Краснов – 13,15%.

Теги: #экзит_пол #днепр

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