Во втором туре выборов мэра Черновцов Кличук опережает Михайлишина - экзит-пол на 18:30

Директор ООО "РОМА", лидер партии "Единая альтернатива" Роман Кличук опережает своего оппонента, кандидата от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина во втором туре выборов мэра Черновцов, свидетельствует экзит-пол, проведенный исследовательским агентством Info Sapiens по заказу консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC.

По состоянию на 18:30 Кличук лидировал с результатом в 61,1% голосов опрошенных избирателей, за Михайлишина проголосовали 38,5%, испорченных бюллетеней – 0,4%, свидетельствуют результаты экзит-пола.

Опрос проводился методом личных интервью на выходах из 50 избирательных участков, расположенных в двух территориальных избирательных округах Черновцов. По состоянию на 18:30 было опрошено 2095 респондентов. Выборка двухступенчатая стратифицированная, со случайным отбором избирательных участков и респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,8 процентных пункта.

В первом туре выборов Кличука поддержали 27,29% избирателей, Михайлишина - 21,33%.