Выборы

Выборы

20:37 22.11.2020

В Славянске на выборах побеждает действующий мэр Лях - экзит-пол R&B Group

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В Славянске на выборах побеждает действующий мэр Лях - экзит-пол R&B Group

Действующего городского голову Славянска (Донецкая обл.) Вадима Ляха (партия "Оппозиционный блок") во втором туре выборов поддержали 58,8% избирателей, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного компанией "Research & Branding Group".

Его оппонент, глава правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"), получил 41,2% голосов.

В экзит-поле приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках. С учетом выборочной совокупности ожидаемая предельная ошибка не должна превышать ±1,4% (при уровне доверительной вероятности 0,95).

Теги: #экзит_пол #славянск

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