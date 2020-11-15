Труханов лидирует на выборах мэра Одессы с отрывом около 15% – экзит-пол КМИС на 20.00

Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов лидирует во втором туре выборов мэра, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 20.00.

Согласно результатам экзит-пола, за Труханова (партия "Доверяй делам") отдали голос 56,7% респондентов. Его конкурента – народного депутата Николая Скорика ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – поддержали 40,9%. Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули список или испортили бюллетень 2,3% опрошенных.

На вопрос "Независимо от того, кого Вы лично поддерживаете, кто, по Вашему мнению, имеет самые высокие шансы победить на выборах мэра Одессы?" 65,7% назвали Труханова, 33,63% - Скорика. Не ответили (не определились, не захотели отвечать) 0,7%.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Одессы (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20.00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.