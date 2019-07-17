Выборы2019

Выборы

13:42 17.07.2019

Минимум три экзит-пола будут проведены на внеочередных выборах в Раду 21 июля

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Минимум три экзит-пола будут проведены на внеочередных выборах в Раду 21 июля

Телеканал "112 Украина" объявил о проведении собственного экзит-пола на парламентских выборах 21 июля 2019 года.

"21 июля авторитетный австрийский "Институт социальных исследований SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведут собственный экзит-пол по заказу канала "112 Украина". Результаты опроса в марафоне "Кто?" в воскресенье в прямом эфире на "112 Украина", - сообщается в рекламном ролике телеканала.

Как сообщалось, Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Кроме того, Телевизионная служба новостей канала «1+1» анонсировала 6-часовой марафон, посвященный выборам, в ходе которого в 20.00 будут обнародованы результаты эксклюзивного экзит-пола.

Теги: #экзит_пол #внеочередные_выборы
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