Выборы

Выборы

17:16 15.09.2020

"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

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"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет Киева лидирует партия «УДАР» за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно обнародованным во вторник результатам социсследования, партию «Слуга народа» поддерживают 13,6% опрошенных, партию «Европейская солидарность» - 13,1%, партию «Голос» - 8,2%, партию «Оппозиционная платформа - За життя» - 7,4%, партию «Батькивщина» - 7,3%, партию «Перемога Пальчевського» - 3,9%, партию Шария - 3,7%, партию «Сила и честь» - 3,4%.

Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Деятельностью нынешнего созыва Киевского городского совета довольны 37% респондентов, недовольны - 51%, затруднились оценить - 21%.

Опрос проводился 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Теги: #опросы #опросы2019

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