Мэр Днепра Филатов уступает лидеру "Громадська сила" Краснову - опрос

Глава партии "Громадська сила" Загид Краснов лидирует в электоральных предпочтениях жителей города Днепр на выборах городского головы, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром общественного развития "Интер-Акция".

Согласно данным, обнародованным в среду в агентстве "Интерфакс-Украина", на вопрос "За кого из этих кандидатов Вы бы проголосовали, если бы выборы городского головы проходили в ближайшее воскресенье?", 33,2% среди тех, кто определился с выбором, поддержали Загид Краснов, возглавляющий партию "Громадська сила". Действующего мэра Бориса Филатова поддерживают 30,1% избирателей.

С трехкратным отставанием от лидеров гонки идет кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Рыженко (10,5%) и Александр Вилкул (8,7%). В других потенциальных кандидатов на кресло мэра менее 5% голосов респондентов.

Таким образом, жителям Днепра не избежать второго тура голосования, поскольку ни один из кандидатов в первом туре не набирает больше половины голосов.

Отвечая на вопрос "Если бы во второй тур выборов мэра вышли следующие кандидаты, то как бы Вы проголосовали?", 47,3% респондентов выбрали Загида Краснова, а 31,5% днепрян проголосовали бы за Бориса Филатова, но учитывая, что почти четверть респондентов (21,2%) не определилась со своим кандидатом, то оба политика имеют шанс улучшить свой результат.

Что касается антипатий, лидером антирейтинга оказался Борис Филатов с 60,3% голосов "нелюбви" днепрян, на втором месте его бывший оппонент на выборах мэра Александр Вилкул с 47,6%, на третьем - Сергей Никитин с 23,7%. Далее следуют Сергей Рыженко с 10,7%, Мгер Куюмчян с 10,3%. Загид Краснов с 9,5% голосов антирейтинга - на шестом месте. У других потенциальных кандидатов антирейтинг менее 8%. Таким образом, учитывая высокий антирейтинг действующего мэра, его оппонент Загид Краснов имеет все шансы на победу.

Отвечая на вопрос "За какую из этих партий Вы бы проголосовали, если бы выборы городского совета происходили в ближайшее воскресенье?", 25,7% среди тех, кто определился с выбором партии избрали партию "Громадська сила", на втором месте - "Пропозиция" с 22,6%. На третьем месте, с большим отрывом от лидеров, идет президентская партия "Слуга народа" с 11,2%. Следующие позиции партийного рейтинга - "Блок Вилкула" с 7,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 6,9%. На грани попадания в Днепровский городской совет партии "Батькивщина" с 4,8% и "Наш край" с 3,7%. Партия Шария и "Европейская солидарность" теряют шансы пройти в городской совет.

Опрос Центра общественного развития "Интер-Акция" проводился по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит" с 15 по 16 октября. Всего опрошено 3000 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,8%.