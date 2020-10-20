Выборы

Выборы

15:23 20.10.2020

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева, на 2-м месте Верещук

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Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева, на 2-м месте Верещук

Действующий мэр Киева Виталий Кличко возглавил рейтинг электоральных предпочтений жителей столицы за неделю до выборов мэра, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ООО "Роботизированные телесистемы".

Согласно данным опроса, представленным в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, если бы выборы киевского городского головы проходили в ближайшее воскресенье (период проведения исследования - 17-18 октября), то за Кличко (партия "УДАР Виталия Кличко") отдали бы свой голос 36,3% респондентов. Кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук могла бы рассчитывать на поддержку 8,5% опрошенных.

По 7,7% голосов киевляне готовы отдать за Андрея Пальчевского (партия "Победа Пальчевского") и Сергея Притулу (партия "Голос").

Выдвиженец от Радикальной партии Олега Ляшко Михаил Поживанов может заручиться поддержкой 6,4%, Алексей Кучеренко от "Батькивщины" - 6,1%, Александр Попов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 4,9%, Александр Омельченко ("Еднисть Александра Омельченко") - 3,7%.

В разрезе партий на выборах депутатов Киевского городского совета картина следующая: "УДАР" - 18,7%, "Европейская солидарность" - 16,7%, "Слуга народа" - 10,2%, "Батькивщина" - 7,5%, ОПЗЖ - 6,5%. Приближаются к 5% барьеру Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8% и партия "Победа Пальчевского" - 4,2%.

На вопрос об участии в выборах в местные органы власти 25 октября 47,3% опрошенных киевлян отметили, что обязательны пойдут на выборы (в случае попадания столицы в "красную" карантинную зону - 32,5%). 22,8% - скорее всего пойдут на выборы, 11,4% - скорее всего не пойдут, 5,9% - однозначно не будут участвовать в выборах. 12,6% респондентов затруднились ответить.

Социологическое исследование проведено ООО "Роботизированные телесистемы" (РТС) 17-18 октября. Аудитория - жители города Киев в возрасте 18+. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров, верифицированы по региону. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,8%.

Социологическое исследование не имеет заказчика и проведено в рамках популяризации деятельности компании "Роботизированные телесистемы".

 

Теги: #опросы

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