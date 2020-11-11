На выборах в Раду ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" - 20,6%, "Евросолидарность" - 16%

22,1% определившихся с выбором украинцев проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах в Украине, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, 20,6% отдали бы голоса за партию "Слуга народа", 16% - за "Европейскую солидарность".

Как свидетельствуют презентованные в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в октябре-ноябре, партию "Батькивщина" поддержали бы на выборах в Раду 9,2% украинцев, партию "Сила и честь" – 5,4%, Радикальную партию – 5%, "Голос" – 4,2%. Другие партии набрали бы не более 4% голосов.

В начале ноября 22,1% согласившихся повторно ответить на этот же вопрос респондентов поддержали бы на парламентских выборах ОПЗЖ, 19,3% - "Европейскую солидарность", 18,7% - "Слугу народа", 9,3% - "Батькивщину", 6,6% - "Силу и честь", 5,4% - Радикальную партию, 4,7% - "Голос". Другие партии набрали бы менее 4%.

Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Было опрошено 1502 респондента. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются Украиной, - в АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.