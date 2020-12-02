Украинцы среди политиков больше всего доверяют Зеленскому

Рейтинг доверия к политикам продолжает возглавлять президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 28–30 ноября 2020 года.

По данным соцопроса, президенту Зеленскому доверяют 44% опрошенных, 53% - не доверяют. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, премьер-министру (2016-2019 гг.) Владимиру Гройсману - 31%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 27%, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 26%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - 24%.

В то же время пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23% опрошенных, министру внутренних делу Украины Арсену Авакову - 22%, премьер Украины (2014-2016гг) Арсению Яценюку - 15%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю - 15%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - 9%.

Согласно исследованию, 34% опрошенных довольны деятельностью Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения Украины в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%, а работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров Украины (72%) и Верховной Рады (78%).

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.