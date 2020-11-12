Выборы

Выборы

11:20 12.11.2020

Филатов уступает Краснову накануне второго тура выборов мэра Днепра - опрос

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Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (от партии "Пропозиция") уступает лидеру партии "Громадська сила" Загиду Краснову накануне повторного голосования на выборах мэра, назначенного на 22 ноября, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром общественного развития "Интер-Акция".

Согласно данным опроса, представленным в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, отвечая на вопрос "За кого из этих кандидатов Вы проголосуете во втором туре выборов мэра?", 43,1% всех опрошенных (52,2% от тех, кто определился) выразили поддержку Загиду Краснову, возглавляющему партию "Громадська сила". У действующего мэра Бориса Филатова 39,4% сторонников (47,8% от тех, кто определился). 17,5% респондентов еще не определились с выбором. Поэтому оба политика могут улучшить свой результат.

У жителей города также поинтересовались их антипатиями, задав вопрос "За кого из этих кандидатов Вы точно НЕ проголосуете?". Лидером антирейтинга оказался Борис Филатов с 65% голосов "нелюбви" жителей Днепра. У его визави этот показатель лишь 15%. Таким образом, учитывая высокий антирейтинг действующего мэра, Загид Краснов сохраняет значительные шансы на победу во втором туре.

Исследование по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит" осуществлено Центром общественного развития "Интер-Акция" 8-9 ноября. Всего опрошено 1500 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,6%.

Теги: #опросы

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