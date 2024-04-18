Україна розраховує на розблокування допомоги США на 2024 рік - Шмигаль

Україна розраховує, що допомогу США на 2024 рік буде розблоковано, включно з безпосередньою фінансовою підтримкою, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільних заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

"Від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 млрд доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 млрд доларів грантів", - ідеться в телеграм-каналі уряду України в четвер із посиланням на Шмигаля.

За його словами, Україна вдячна "лідерству Сполучених Штатів у консультаціях з країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів. Очікуємо, що Конгрес ухвалить закон і надасть уряду США повноваження їх конфісковувати для допомоги Україні".

Сторони також обговорили необхідність посилення санкцій. Шмигаль поінформував про реформи, які реалізує Україна на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

У свою чергу міністерка фінансів США за підсумками зустрічі зі Шмигалем і міністром фінансів України Сергієм Марченком зазначила в соціальній мережі Х, що сторони обговорили "спільні пріоритети. Серед них - збереження міжнародної фінансової підтримки України, програма реформ у країні та зобов'язання Росії заплатити за заподіяну нею шкоду".

За словами міністерки фінансів США, адміністрація Байдена, як і раніше, віддана наданню Україні військової та економічної підтримки, якої вона потребує. "Нездатність республіканців Палати представників так довго діяти на підтримку України в цей вирішальний момент війни була непростимою і шкідливою для нашої національної безпеки. Кожен момент зволікання з боку республіканців у Палаті представників зміцнює Путіна і додає сміливості противникам Америки у всьому світі, які уважно стежать за тим, чи зберігаємо ми, Сполучені Штати, свою рішучість підтримувати демократичну Україну, доки вона відбивається від автократичної Росії. Палата представників має якнайшвидше ухвалити додаткові заходи з національної безпеки, а Сенат має якнайшвидше наслідувати їх приклад", - заявила Єллен за підсумками зустрічі.

Текст її виступу розміщено на сайті Міністерства фінансів США.