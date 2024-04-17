"Луцьк Фудз" у 2023р. наростив чистий прибуток на 8,5% до 46 млн грн

ПрАТ "Луцьк Фудз" (Волинська обл.), один з найбільших виробників бакалійної продукції в Україні, у 2023 році отримав 45,981 млн грн чистого прибутку, що на 8,5% більше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), її дохід минулого року збільшився на 19,9%, до 856,515 млн грн, боргові зобов'язання скоротилися на 28,2%, до 93,892 млн грн, а активи - на 4,5%, до 265,767 млн грн.

Підприємство протягом року збільшило штат на три співробітники, до 355 осіб.

Згідно з повідомленням, на річних зборах акціонерів 18 квітня акціонерам буде запропоновано отриманий у 2023 році прибуток у розмірі 45 981 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Крім того, акціонерів просять уповноважити голову правління компанії на здійснення протягом року значних правочинів на залучення інвестицій у модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не повинна перевищувати 200 млн грн із наданням у забезпечення виконання рухомого та нерухомого майна товариства без обмеження його вартості.

ПАТ "Луцьк Фудз" засновано 1997 року на базі Луцького міського продовольчого комбінату, створеного 1945 року. Виробляє широку лінійку соусів на основі томатної пасти, а також кетчупи, аджику, гірчицю, майонез і різні види оцту під торговими марками "Руна", "Рідний край", "Срібниця". З 2009 року співпрацює з низкою торгових мереж і випускає понад 40 найменувань продукції під їхніми private label. ПрАТ "Луцьк Фудз" експортує свою продукцію на ринки понад 20 країн.