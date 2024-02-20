Економіка

17:20 20.02.2024

PIN-UP Ukraine спрямувала понад 3,4 мільярди гривень до бюджету за 2023

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PIN-UP Ukraine спрямувала понад 3,4 мільярди гривень до бюджету за 2023

PIN-UP Ukraine за 2023 рік спрямувала до державного бюджету 3,4 мільярди гривень. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок з виграшів,  ПДФО, військовий збір, ЄСВ, а також - щорічний ліцензійний збір  у розмірі 23,4 мільйони гривень. Компанія залишається найбільшим платником податків України гральної сфери.

"PIN-UP Ukraine - найбільший платник податків серед представників легального грального бізнесу України. Попри воєнний стан в державі ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо всі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливі чесність і прозорість, тому продовжимо дотримуватися виконання податкових зобов’язань для економічної стабільності держави. Також ми продовжимо нашу гуманітарну місію і допомагатимемо українцям, які постраждали від війни", -  прокоментував власник PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

Компанія регулярно донатить у благодійний фонд PIN-UP Foundation, який усі свої ресурси направляє на підтримку та розвиток України. На благодійні та гуманітарні проєкти компанія спрямувала понад 153,3 мільйони гривень. PIN-UP евакуював за кордон понад 100 українців, які втратили житло, приймав участь у рятувальній місії після підриву Каховської ГЕС, відремонтував і облаштував дитячі центри на Київщині, встановив стаціонарні вуличні укриття в Херсоні та Харківській області. В рамках проєкту LINE-UP Фонд доставив 200  тонн  товарів першої потреби у прифронтові міста та допоміг 15 тисячам українців із понад 100 населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

PIN-UP Ukraine - українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі "Інтернет" видана ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.

Ліцензійний представник ринку PIN-UP Ukraine ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" очолює рейтинг бізнесів із бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор від Опендатабота.

Теги: #pin_up_ukraine

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