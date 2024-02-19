Philip Morris у 2023 р. збільшив відвантаження готової продукції в Україні на 8,4%

Тютюновий концерн Philip Morris International у 2023 році збільшив відвантаження готової продукції в Україні на 8,4% порівняно з 2022 роком, повідомляють у пресрелізі компанії.

“За 2023 рік наші відвантаження готової продукції в Україні зросли на 8,4%. Ця цифра включає як імпортну, так і локально вироблену продукцію. Збільшення відвантажень відбулося в рамках нашої стратегії з відновлення частки на ринку, яку ми тимчасово втратили через війну і вимушену зупинку нашої фабрики в Харківській області”, - процитувала пресслужба компанії фінансового директора Philip Morris в Україні Сергія Кальнооченка.

Згідно з опублікованим фінансовим звітом компанії, у четвертому кварталі 2023 року PMI збільшила загальний обсяг відвантажень цигарок і тютюнових виробів для електричного нагрівання в Україні на 14,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Загалом у четвертому кварталі 2023 року загальний обсяг відвантажень готової продукції в європейському регіоні компанії, до якого входить Україна, відносно четвертого кварталу попереднього року зріс на 2,6% - до 53,6 млрд сигарет, переважно завдяки ринкам Польщі (на 10,6%), Італії (на 4,0%) та України (на 14,9%), що частково компенсувалося зниженням постачань у Франції (на 13,7%) і Німеччині (на 6,2%).

Загалом виторг Philip Morris International за 2023 рік зріс на 10,7%, до $35,2 млрд порівняно з 2022 роком.

Згідно зі звітом, загальна кількість повнолітніх користувачів IQOS у світі на кінець 2023 року оцінювалася приблизно в 28,6 млн, що на 3,7 млн більше, ніж у грудні 2022 року.

Philip Morris International (PMI) - провідна міжнародна тютюнова компанія, яка працює на українському ринку з 1994 року. За 30 років роботи компанія інвестувала в економіку України понад $700 млн.

Philip Morris в Україні з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області. Від початку повномасштабної війни в Україні компанія забезпечила постійне постачання своєї продукції до України завдяки імпорту з 8-ми фабрик PMI і тимчасовому партнерству з іншим міжнародним виробником в Україні.

У другому кварталі 2024 року Philip Morris планує запустити нову фабрику у Львівській області, обсяг інвестицій до якої становить $30 млн.

Компанія у 2023 році сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів.