Philips повернулася до чистого прибутку в IV кв., але скоротила виторг на 7%

Нідерландська Royal Philips NV, що випускає споживчі товари та медичне обладнання, у четвертому кварталі 2023 року отримала чистий прибуток, водночас виторг знизився.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у жовтні-грудні становив 38 млн євро порівняно зі збитком у розмірі 105 млн євро за аналогічний період попереднього року.

Показник включає списання в розмірі 363 млн євро у зв'язку із досягненням домовленості з регулятором США про відновлення продажу респіраторів у Штатах. Компанія була змушена відкликати мільйони респіраторів у зв'язку з тим, що захисна поліуретанова піна, яка використовується в цих пристроях, могла відшаруватися, і пацієнти могли випадково проковтнути або вдихнути її частинки.

Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITA) становив 653 млн євро проти 651 млн євро роком раніше. Рентабельність за цим показником підвищилася на 90 базисних пунктів, до 12,9%.

Квартальний виторг Philips скоротився на 7% і становила 5,06 млрд євро, зіставний продаж підвищився на 3%.

Підрозділ, що розробляє обладнання у сфері діагностики та терапії з візуальним контролем (Diagnosis & Treatment), скоротив виторг на 2%, до 2,497 млрд євро. Виторг підрозділу Connected Care, що пропонує рішення для дистанційного контролю за станом пацієнтів, впала на 17% і становила 1,35 млрд євро. У сегменті випуску товарів для персонального догляду (Personal Health) виторг підвищився на 1% і становив 1,07 млрд євро.

У 2023 році загалом компанія Philips отримала чистий збиток у розмірі 463 млн євро проти збитку в 1,61 млрд євро роком раніше, виторг підвищився на 2%, до 18,17 млрд євро, зіставний продаж зріс на 7%.

Компанія очікує, що 2024 року її зіставний продаж збільшиться на 3-5%, а рентабельність за скоригованою EBITA становитиме 11-11,5%.

Капіталізація Philips за останні три місяці зросла майже на 20% і зараз становить близько 19,13 млрд євро.