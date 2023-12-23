Економіка

20:08 23.12.2023

Влада Канади схвалила продаж канадського підрозділу HSBC місцевому RBC за $10,2 млрд

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Уряд Канади дав дозвіл на продаж канадського підрозділу британського банку HSBC місцевому Royal Bank of Canada (RBC), повідомила прес-служба RBC.

Влада схвалила угоду з низкою умов, включно з гарантіями створення нових робочих місць, збереженням щонайменше 33 філій HSBC, а також наданням 7 млрд канадських доларів як кредитів на будівництво доступного житла.

Про угоду було оголошено наприкінці листопада 2022 року, її сума становить 13,5 млрд канадських доларів ($10,2 млрд). Тоді очікувалося, що угоду буде закрито до кінця 2023 року, тепер терміни перенесено на перший квартал 2024 року.

HSBC Bank Canada - сьомий за величиною банк Канади, обсяг його активів становить близько 120 млрд канадських доларів. HSBC вийшов на канадський ринок 1981 року, відтоді розширив бізнес за рахунок злиттів і поглинань.

З початку 2023 року капіталізація HSBC зросла на 21,7%, до 120 млрд фунтів ($152,7 млрд).

Теги: #hsbc

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