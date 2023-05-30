ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" відновило роботу

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" (Київська обл.) відновило роботу, розпочавши розігрів і виведення на робочу температуру, а також завантаження першої скловарної печі; випуск першого скла очікується в червні, повідомила пресслужба заводу.

"Внутрішній ринок повільно відновлюється, і багато компаній знову запустили виробництво. Ми очікуємо, що попит на скляну тару для продуктів харчування і напоїв у 2023 році зросте приблизно на 7% відносно попереднього року, паралельно із розвитком наших виробничих потужностей", - зазначив генеральний директор Vetropack в Україні та Молдові Павло Принко.

За інформацією підприємства, Vetropack почне з виробництва безбарвного скла для харчових продуктів і напоїв, оскільки компанія наразі бачить у ньому найбільшу потребу. Введення в експлуатацію другої скловарної печі відбудеться найближчим часом.

Під час відновлення роботи пріоритетним завданням буде захист співробітників. Крім того, виробничий майданчик підготовлено до всіх можливих аварійних сценаріїв. Для забезпечення енергопостачання під час вимкнення електроенергії холдинг Vetropack розробив різні інженерні сценарії. Було перебудовано систему розподілу електроенергії та встановлено додаткові генератори. Також існують відповідні плани в разі можливих зупинок газопостчання, повідомила пресслужба підприємства.

У компанії нагадали, що до початку війни Vetropack в Україні виробляв різні види скляної тари на трьох печах і восьми виробничих лініях. 24 лютого 2022 року виробництво було зупинено з міркувань безпеки. Через воєнні дії на заводі було зруйновано одну з трьох печей. У зв'язку зі збитками компанія була змушена скоротити близько двох третин із приблизно 600 робочих місць на підприємстві. Наразі Vetropack найняв 139 нових співробітників для відновлення виробництва серед своїх колишніх працівників.

Влітку 2022 року Vetropack створив фонд для підтримки співробітників, які дістали серйозних травм або будинок чи квартира яких були зруйновані. Гроші пожертвували співробітники інших підприємств, ділові партнери та клієнти, і за кілька місяців було зібрано CHF960 тис. На початку 2023 року фонд "Гостомель Холдинг Vetropack" розпочав перші виплати. У квітні 2023 року Vetropack підтримав понад 50 постраждалих колег.

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" з 2006 року входить до складу європейської групи компаній Vetropack, великого виробника склотари із заводами у Швейцарії, Австрії, Італії, Чехії, Хорватії та Словаччині. Виробляє тару для вітчизняних виробників продуктів харчування і напоїв - понад 600 млн шт. на рік.

Основним ринком збуту виробленої тари є Україна, основні клієнти - AB InBev Efes Україна, Карлсберг Україна, Кока-Кола, ПАТ "Оболонь", ПБК "Радомишль", ТОВ "Перша приватна броварня", ТОВ "КІМ".

ГР

"Вітропак Гостомельський склозавод", згідно з даними opendatabot.ua, у 2022 році скоротив свої активи в 1,6 раза до 1,52 млрд грн. Збитки підприємства сягнули 903,66 млн грн порівняно зі 140,88 млн грн прибутку 2021 року. Дохід підприємства у 2022 році скоротився в 3,9 раза до 621,52 млн грн.

Група Vetropack (Швейцарія) наразі налічує близько 3 тис. співробітників у семи країнах, виробляє щорічно близько 4,5 млрд шт. скляної тари.