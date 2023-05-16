Україна з 1 червня запускає пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів

Уряд 12 травня погодив пропозицію Міндовкілля та Мінцифри щодо дворічного експерименту з видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) та сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених із них пиломатеріалів, починаючи з 1 червня 2023 року.

"Це нововведення - черговий крок в рамках реалізації комплексної реформи лісової галузі України. Мета реформи – запровадити в цій сфері прозорі та ефективні механізми управління", - йдеться в повідомленні одного з розробників проєкту - Офісу ефективного регулювання (BRDO) в понеділок.

Уточнюється, що подати заяву та отримати відповідні документи дозвільного характеру можна буде онлайн на платформі "Екосистема".

На думку BRDO, переведення цих послуг в електронний формат зменшить корупційні ризики, мінімізує "людський фактор", заощадить підприємцям час і гроші, підвищить громадський контроль і прозорість під час ведення рубок. Проєкт також дасть змогу запровадити єдину електронну базу даних лісорубних квитків і сертифікатів походження деревини замість паперового формату.

Над реформою лісового господарства України, яка стартувала у 2016 році, працюють експерти BRDO спільно з Міндовкілля та Держлісагентством у межах проєкту USAID/UKaid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", нагадують у релізі.

У межах реформи лісової галузі вже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. Із 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини. У галузі також впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

Наступним етапом реформи лісової галузі стане розмежування управлінських, дозвільних та господарських функцій ДП "Ліси України", зазначає BRDO.