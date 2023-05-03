Економіка

17:36 03.05.2023

"Кернел" інвестує $10 млн у будівництво в порту "Рені" нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р

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"Кернел" інвестує $10 млн у будівництво в порту "Рені" нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р

"Кернел", один з найбільших в Україні агрохолдингів, планує до кінця 2023 року побудувати новий перевантажувальний термінал "Девелопмент Рені Термінал" у морському порту "Рені" (Одеська обл.), тим самим збільшити обсяги експорту вантажів до 600 тис. тонн на рік.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник департаменту комунікацій, PR і GR "Кернела" Катерина Співакова.

За її словами, термінал буде побудовано на земельній ділянці, орендованій холдингом на 49 років.

"Для реалізації проєкту з нуля заплановано залучити близько $10 млн власних коштів. Розглядаються також варіанти співпраці", - сказала Співакова.

Передбачається, що після завершення будівництва потужність одноразового зберігання зернових і гранульованого шроту в оперативних силосах нового термінала становитиме 9,6 тис. кв. м, соняшникової олії в резервуарах - до 6 тис. тонн. Проєктна потужність прийому - до 2 тис. т/добу зерна і шроту, до 1,5 тис. т/добу олії. В еквіваленті це дорівнює розвантаженню близько 100 вантажних автомобілів і 50 автоцистерн на добу. Потужність відвантаження зерна або шроту на річковий транспорт становитиме до 8 тис. т/добу, соняшникової олії - до 4 тис. т/добу. Фронт одночасного завантаження буде розрахований на два річкових судна.

Як очікується, за умови стабільної роботи "Чорноморського зернового коридору" активи на Дунаї допоможуть "Кернела" наростити експорт до 600 тис. тонн на рік.

Водночас Співакова нагадала, що 2022 року "Кернел" придбав і в екстреному режимі запустив у ренійському порту термінал "Дунай Пром Агро" як реакцію на вимогу того часу. "Усупереч блокаді українських морських портів потрібно було забезпечувати стабільні відвантаження продукції на експорт. Потужності в Дунайському регіоні стали альтернативою морським каналам. Таким чином, у стислі терміни ми адаптували цей низькоефективний актив під бізнес-потреби компанії, розпочавши модернізацію наявних потужностей для перевалювання", - розповіла вона, додавши, що проєкт розвитку портової інфраструктури знайшов фінансову підтримку в агроініціативах USAID.

"За рік використання нового об'єкта ми переконалися в експортному потенціалі річкових перевезень, особливо в умовах нестабільної роботи "зернової ініціативи". Таким чином, для підвищення операційної ефективності агрохолдинг вирішив бути присутнім у Дунайському регіоні", - констатувала керівниця департаменту комунікацій, PR та GR "Кернела".

Раніше віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков прогнозував, що обсяг перевалювання вантажів у Дунайських портах до кінця 2023 року може збільшитися до 20 млн тонн вантажів проти 16 млн тонн 2022 року, що втричі більше довоєнного рівня.

За його словами, незважаючи на труднощі, у портах "Ізмаїл" і "Рені" було проведено днопоглиблювальні роботи, відновлено всі паспортні характеристики портів і каналів, і наразі прохідна осадка становить 6,5 м. У цих портах також підготовлено необхідну інфраструктуру та організовано перевалку нових вантажопотоків - контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів. Розпочато експлуатацію понад 20 терміналів. Застосовуються нові технології перевантаження з використанням плавкранів, мобільних перевантажувачів, ліхтерів, суден-накопичувачів як плавучих складів, інших засобів. У портах побудовано нові тимчасові склади, обладнані вагами, лабораторії.

У третьому кварталі 2021 фінансового року агрохолдинг "Кернел" отримав $52,9 млн чистого прибутку проти $25 млн чистого збитку за аналогічний період попереднього року. Показник EBITDA зріс на 7% - до $111 млн, виторг - на 66%, до $1,73 млрд, унаслідок інтенсивного зростання цін на зернові та олійні культури.

"Кернел" - великий виробник і експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, наданні послуг зі зберігання та перевалювання зерна на елеваторах і в портових терміналах. Найбільшим співвласником "Кернелу" через Namsen Ltd. є Андрій Веревський із часткою 39,97%. Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає ексдепутат України Віталій Хомутиннік, який володіє 4,99% акцій агрохолдингу.

Теги: #kernel

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