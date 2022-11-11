"Аурум Груп" спростовує обвинувачення прокуратури проти свого бенефіціара Лебедєвої у співпраці з агресором

"Аурум Груп" спростовує обвинувачення щодо бенефіціарного власника групи компаній Олени Лебедєвої, дочки ексміністра оборони України, в організації фінансування насильницької зміни конституційного ладу України шляхом постачання до Росії 16 насосів цивільного призначення протягом 2017-2018 років.

"Аурум Груп" ніколи не співпрацювала з ВПК росії, і не постачала туди своєї продукції, а тому будь-які звинувачення у співпраці з державою агресором безпідставні та сфабриковані", – зазначено у заяві, переданій агентству "Інтерфакс-Україна", як офіційна реакція компанії на підозру, яку заочно повідомила Лебедєвій Київська міська прокуратура.

Коментуючи постачання Свеським насосним заводом 16 насосів, "Аурум Груп" стверджує, що це були насоси цивільного призначення і такі постачання здійснювалися в рамках звичайної господарської діяльності ще з часів Радянського Союзу.

" Переважна кількість продукції, що постачається до Росії, здійснювалося через так званих дилерів ... Дилери зазвичай не відкривають своїх кінцевих набувачів, оскільки переживають, що виробник вироблятиме продаж продукції безпосередньо і дилери втратять свій заробіток. Саме одним з таких дилером був ТОВ НВК "ОСО" (РФ)", - пояснила група.

З огляду на те, що продукція Свеського насосного заводу не належить до товарів військового чи подвійного призначення, законодавство України не покладає на виробника обов'язків відстежувати кінцевого споживача продукції, а перевірку відсутності таких товарів в експорті здійснюють також митні органи, наголошується у повідомленні групи.

"Аурум Груп" додала, що випадок, який став підставою для порушення зазначеної кримінальної справи, був ще у 2019 році висвітлений у журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", проте після перевірки співробітники СБУ не порушили кримінального провадження.

"Однак, незважаючи на повну готовність співпраці з нашого боку та повну абсурдність обвинувачень, окремі співробітники правоохоронних органів чинять шалений тиск на бізнес, незаконно втручаючись у законну господарську діяльність підприємств Групи компаній "Аурум Груп": накладено арешт на рахунки підприємств, заарештовано майно, зокрема основні кошти, видаються пресрелізи, що завдають непоправної шкоди діловій репутації", – зазначено у заяві.

У групі припускають, що метою може бути рейдерське захоплення майна низки підприємств групи, і просять Генпрокуратуру, бізнес-омбудсмена та президента України розібратися у цій ситуації.

"Аурум Груп" також зазначає, що озброєна агресія росії завдала їй колосальних збитків, зокрема підприємства групи в окупованих районах Харківської, Запорізької та Луганської областей були зруйновані та пограбовані загарбниками, проте група продовжує надавати посильну допомогу ЗСУ і дотримується активної проукраїнської позиції.

"Аурум Груп" (Aurum Group) було зареєстровано наприкінці 2016 року. Головні напрями – машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор, ресторанний бізнес.

Aurum Group керує, зокрема, у напрямку транспортних перевезень компаніями "Аурум Транс", "Транс Енерджі"; вагонобудівельними та ремонтними - "Агрегатбуд", "Дизельний завод"; у промисловому насособудуванні - Свеським насосним заводом; нерухомості - "Укркомплект плюс". У компанії агентству уточнили, що її хімічний бізнес у Рубіжному (компанія "Лізінвест") знищено.

Як поінформувала 2 листопада поліція Києва, вона повідомила Лебедєву про підозру у постачанні товарів та обладнання для оборонно-промислового комплексу росії, що перебуває в розшуку за державну зраду.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річна киянка, як бенефіціарний власник кількох українських підприємств, здійснювала поставки насосів, залізничних вагонів і комплектувальних до них виробів на територію російської федерації. Крім того, встановлено несплату підприємствами громадянки коштів у держбюджет України", - поінформували у поліції Києва.

За її даними, під час 16 обшуків на підприємствах було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та оригінали договорів поставки компаніям росії виготовленої продукції. Крім того, суд наклав арешт на 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, зокрема шість цілісних майнових комплексів, та на корпоративні права 22 суб'єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств.