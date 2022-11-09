Економіка

18:47 09.11.2022

Кабмін дозволив "Нафтогазу" найняти Lazard фінрадником для реструктуризації дефолтних євробондів

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Кабмін дозволив "Нафтогазу" найняти Lazard фінрадником для реструктуризації дефолтних євробондів

Кабінет Міністрів погодив підписання НАК "Нафтогаз України" договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов'язань за єврооблігаціями.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1003-р від 8 листопада 2022 року, оприлюдненим на Урядовому порталі у середу.

"Погодити (…) підписання договору між НАК "Нафтогаз України" та компанією Lazard Frères SAS щодо надання послуг фінансового радника у зв'язку з реструктуризацією виконання зобов'язань за єврооблігаціями з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках, емітованими Кондор Файненс пі.ел.сі. (Кондор Finanсе рlс)", - йдеться в розпорядженні.

Згідно з ним, "Нафтогаз України" протягом двох тижнів має надати уряду основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктуризації.

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