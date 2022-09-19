ПриватБанк знизив до 50 тис. грн поріг для купівлі ОВДП онлайн

Державний ПриватБанк (Київ) дозволив купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) онлайн на суму від 50 тис. грн, тоді як раніше така опція була доступна лише при покупці від 100 тис. грн, повідомила його пресслужба у понеділок.

"ПриватБанк зробив більш доступною купівлю державних цінних паперів у Приват24. Тепер таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 50 тис. грн", – повідомив банк у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що для покупки паперів необхідно зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня), у розділі "Послуги" знайти меню "Цінні папери", вибрати ОВДП та заповнити запропоновану форму за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи про відкриття рахунку у цінних паперах та купівлі паперів.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (656,975 млрд грн) серед 68 банків країни.