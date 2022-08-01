"Кроноспан Рівне" не поспішає із запуском заводу у Городку до прояснення ситуації на ринку деревини

Компанія "Кроноспан Рівне", яка відновила у квітні реалізацію інвестпроєкту зі створення деревообробного заводу у Городку (Рівненська обл.), пов'язує можливість введення його в експлуатацію із проясненням ситуації на ринку деревини, зокрема ухвалення закону "Про ринок деревини".

"Для врегулювання роботи ринку та правил продажу деревини Верховній Раді необхідно ухвалити, нарешті, у другому читанні законопроєкт "Про ринок деревини" із правками, які подав бізнес та профільні асоціації спільно з народними депутатами", - зазначив агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор "Кроноспан Рівне" Павло Пильтяй.

Він нагадав, що на початку цього року компанія готувалася до повноцінного запуску лінії з виробництва ДСП, виконувала налагоджувальні роботи, найняла та навчила персонал.

З початком воєнних дій роботи на проммайданчику було зупинено, але у квітні все ж таки вдалося повернутися до завершальних монтажних робіт та налагодження лінії з виробництва та ламінування ДСП, відновити будівельні та монтажні роботи на лінії ОSB.

"Робимо все можливе для повноцінного запуску виробництва в Рівненській області. Це потрібно економіці країни. Про це нас просить і місцева влада", - наголосив він.

Пильтяй додав, що від деревообробників залежить і робота українських меблевих компаній, які експортують готові меблі до країн ЄС та США.

"Kronospan представлена в Україні також і заводом з виготовлення деревопохідних товарів на Волині, тому нам відомо не лише про проблеми інвесторів на етапі будівництва, а й про перешкоди під час госпдіяльності", – зазначив він.

Розповідаючи про проблеми роботи деревообробників, Пильтяй акцентував увагу на логістиці сировини та готової продукції.

"Через блокування морських портів товарообіг країни переорієнтований на західний кордон. З початку війни на автомобільних пунктах пропуску – величезні черги. Дуже складна логістика залізницею. Також непросто доставляти деревину на виробництво, адже залізниця перевантажена і вагони з деревиною можуть чекати відправлення тижнями", - пояснює Пильтяй.

За його словами, друга важлива перешкода – вартість деревини, різкий стрибок цін на яку та штучний дефіцит на ринку створював проблеми і до війни.

"Ці проблеми є і зараз. Незважаючи на здешевлення деревини в країнах-сусідах, стартові ціни на деревину в Україні не поспішають знижуватися. У результаті переробники не в змозі викуповувати деревину на аукціонах за високими цінами, а від цього програють усі", - зазначає виконавчий директор.

Він наголошує, що невиправдано дороге дерево призводить до значного подорожчання лісоматеріалів, плит ДСП та фанери, що у свою чергу збільшує собівартість виробництва меблів.

"Як результат – українські меблярі стають неконкурентними на світовому ринку та не можуть виконувати замовлення для IKEA, JYSK, XXLUZ, HOMECENTER та інших", - резюмує він.

Тому, робить висновок Пильтяй, бізнес покладає великі сподівання на ухвалення закону про ринок деревини, який очікує другого читання.

"Тоді ситуація може стати прогнозованою, наскільки це можливо під час війни. Доки не проясниться ситуація на ринку деревини, не лише наш завод не поспішає відновлювати виробництво. На жаль, війна в Україні змусила бізнес перейти до короткострокового планування, про довгострокові плани говорити не на часі", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада в листопаді минулого року ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про ринок деревини", що запроваджує прозорий ринок лісосировини.

Будівництво заводу у Рівненській області – один із найбільших інвестпроєктів в Україні за останні роки. Kronospan запланував інвестувати у будівництво двох виробничих ліній понад EUR400 млн.

Група Kronospan, створена в Австрії в 1897 році, на сьогодні є великим світовим виробником листових матеріалів з деревини. До її складу входить понад 40 виробничих підприємств у багатьох країнах.