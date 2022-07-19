"Метінвест Діджитал" під час війни змістив фокус зі стратегічного розвитку на операційну підтримку бізнесу - СЕО

"Метінвест Діджитал", центр IT-експертизи найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", з початком повномасштабної війни в Україні перенаправив фокус зі стратегічного розвитку на операційну підтримку бізнесу, повідомив генеральний директор компанії Сергій Детюк.

За його словами, "Метінвест Діджитал" займається реалізацією комплексної програми цифровізації групи. Програму розгорнуто за 12 напрямами та продемонстровано 90% прогресу у реалізації планів на перший рік. Водночас на тлі 40-відсоткового зростання бізнес-замовлень впроваджено вдвічі більше проєктів порівняно з минулим роком.

Другий аспект – розвиток внутрішньої експертизи. Відбулося нарощування її в сфері інжинірингу, кібербезпеки, проєктного менеджменту, великих даних, технологічного скаутингу та сервісної підтримки. На сьогоднішній день понад 70% проєктів запроваджуються виключно внутрішніми ресурсами та експертизою "Метінвест Діджитал". Завдяки використанню хмарних технологій компанія стала гнучкішою і швидшою в реагуванні на непередбачені ситуації, навчилася ефективно адаптуватися під нові реалії і зовнішнє середовище. Як результат забезпечується надійність інфраструктури та сервісів на рівні 99,9%.

І третє – плани. На тлі висхідного ринку металу збільшилися запити групи на реалізацію комплексних програм та проєктів цифровізації.

"До 2022 року ми підійшли з амбітною інвестпрограмою. Її основний фокус був на виробництві та промисловій автоматизації: створення корпоративних сховищ даних, тиражування проєкту з прогнозуванням кремнію в чавуні, створення нових оптимізаційних моделей на базі штучного інтелекту, проєктування та впровадження MES-систем у метал та гірничодобувне виробництво, цифровізація ГЗК", - констатував СЕО.

На запитання, як війна вплинула на компанію та які зміни відбулися в операційній діяльності та планах розвитку, глава компанії сказав: "…Ми вже проходили стрес-тест з пандемії коронавірусу та технологічно були підготовлені до "чорного лебедя". З перших днів війни продовжуємо забезпечувати безперебійність роботи ІТ-сервісів для групи. У зв'язку з масовим переміщенням великої кількості співробітників і зростанням нестандартних завдань суттєво зросло навантаження в підтримці. Ми облаштували резервні центри управління, оснащені комп'ютерним та телефонним зв'язком у 38 бомбосховищах на наших виробничих майданчиках. На восьми підприємствах розгорнули системи Starlink для безперебійної роботи резервного зв'язку. Додатково забезпечили низку підприємств супутниковим зв'язком. Незважаючи на постійні пошкодження, продовжуємо оперативно відновлювати канали зв'язку та забезпечувати працездатність ІТ-систем", - сказав Детюк.

За його словами, особливий акцент було зроблено на кіберзахисті бізнесу та підвищенні пріоритету у цьому напрямі. За даними Держспецзв'язку, лише за чотири місяці війни агресор здійснив понад 800 кібератак на різні сектори економіки. Якщо говорити про "Метінвест", то кількість атак зросла десь на 75%. Збільшено штат співробітників, переведено роботу Центру кібербезпеки в режим 24/7, оскільки майже половина атак відбувається не у бізнес-час - це дозволяє своєчасно виявляти та активно реагувати на потенційні кіберзагрози.

Стосовно портфеля проєктів: війна кардинально змінила плани та змусила переглянути пріоритети.

"Ми змістили фокус зі стратегічного розвитку на операційну підтримку бізнесу групи "Метінвест". З одного боку, втрата виробничих майданчиків автоматично знизила кількість проєктів. Гостро постало питання доцільності інвестицій у наші технологічні проєкти на виробництві, які мають досить тривалий інвестгоризонт – у середньому понад рік. У результаті в портфелі залишилося близько третини від 90 проєктів, запланованих на початок року. Переважно це цифрові ініціативи, які є важливими для операційної підтримки бізнесу", - пояснює топменеджер.

Водночас, він вказав на інший бік непростого рішення щодо скорочення проєктів – зменшення фінансування з боку групи та перерозподіл коштів для допомоги Україні та українцям. "Метінвест" з перших днів війни направив на допомогу ЗСУ та мирним жителям понад 1,5 млрд грн.

У роботі з ключовими вендорами, наприклад SAP і Microsoft, компанія підтримує діалог не лише в контексті бізнес-завдань, а й обговорює питання війни з РФ, відходу партнерів з ринку країни-агресора та необхідності підтримки України у воєнний час.

У планах компанії на найближче майбутнє - ІТ-підтримка "Метінвесту" та забезпечення безперебійної роботи складного технологічного його ландшафту. Подальше впровадження проєктів та обговорення низки нових ініціатив, зокрема й стратегічних – впровадження SAP ERP на "Камет-Сталі" та Metinvest Polskа. Окрім того, вишукуються нові підходи до їх реалізації. Другий вектор – збереження напрацьованих знань та навичок.

"Метінвест Діджитал" було створено у 2018 році як Центр експертизи цифрових технологій.

"Метінвест" є вертикально-інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".