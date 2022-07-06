Економіка

07:10 06.07.2022

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для нарощування експорту зерна

1 хв читати
Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для нарощування експорту зерна

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" (УЗ) $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна, про таку попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна", – написав він у телеграмі у вівторок за підсумками Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Раніше Камишін у кулуарах конференції уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що в червні "Укрзалізниці" не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження.

Як повідомлялося, Україна за червень 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур порівняно з 1,2 млн тонн у травні. Водночас експорт через порти до війни зернових культур становив 4-5 млн тонн.

Теги: #укрзализныця #всемирный_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 02.04.2022
"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

13:43 25.02.2022
"Укрзализныця" до 14.00 отправит эвакуационный поезд из Запорожья

"Укрзализныця" до 14.00 отправит эвакуационный поезд из Запорожья

19:52 13.08.2020
Наглядова рада "Укрзалізниці" проголосувала за призначення головою компанії члена наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмака

Наглядова рада "Укрзалізниці" проголосувала за призначення головою компанії члена наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмака

11:01 04.05.2020
"Укрзалізниця" надасть співробітникам матдопомогу до 10 тис. грн у разі захворювання COVID-19

"Укрзалізниця" надасть співробітникам матдопомогу до 10 тис. грн у разі захворювання COVID-19

15:56 11.11.2019
Пассажиры покупают через интернет 60% ж/д билетов - Кравцов

Пассажиры покупают через интернет 60% ж/д билетов - Кравцов

10:45 07.11.2019
"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військових на залізничних вокзалах Вінниці та Маріуполя

"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військових на залізничних вокзалах Вінниці та Маріуполя

17:41 02.10.2019
"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

11:35 24.05.2019
НАБУ повідомило двом екс-співробітникам "Укрзалізниці" про підозру в заподіянні компанії 39,8 млн грн збитків

НАБУ повідомило двом екс-співробітникам "Укрзалізниці" про підозру в заподіянні компанії 39,8 млн грн збитків

13:27 22.03.2019
В General Electric довольны сотрудничеством с КВСЗ, будут наращивать локализацию выпуска локомотивов - Омелян

В General Electric довольны сотрудничеством с КВСЗ, будут наращивать локализацию выпуска локомотивов - Омелян

10:55 25.01.2019
Оголошено в розшук помічника нардепа, якого підозрюють у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Оголошено в розшук помічника нардепа, якого підозрюють у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Луганська декларація передбачає регулярний контроль за прогресом України у відновленні та фінансовими потоками – Кассіс

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

ОСТАННЄ

США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

Автовантажоперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

VODA UA випустить лімітовану партію води для реалізації переважно у сегменті HoReCa

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА