Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для нарощування експорту зерна

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" (УЗ) $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна, про таку попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна", – написав він у телеграмі у вівторок за підсумками Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Раніше Камишін у кулуарах конференції уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що в червні "Укрзалізниці" не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження.

Як повідомлялося, Україна за червень 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур порівняно з 1,2 млн тонн у травні. Водночас експорт через порти до війни зернових культур становив 4-5 млн тонн.