"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска
"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 2 марта, говорится в сообщении в телеграм-канале "Укрзализныци".
На 2 марта УЗ подтвердила минимум пять рейсов из Краматорска:
- до Ужгорода в 10:00;
- во Львов в 13:00;
- в Хмельницкий в 15:30;
- во Львов в 16:00;
- в Одессу в 18:00.
"Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти в безопасность еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи... А между тем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - отмечается в сообщении ж/д компании.
Источник:https://t.me/UkrzalInfo/1842