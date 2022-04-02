Економіка

10:44 02.04.2022

"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

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"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 2 марта, говорится в сообщении в телеграм-канале "Укрзализныци".

На 2 марта УЗ подтвердила минимум пять рейсов из Краматорска:

- до Ужгорода в 10:00;

- во Львов в 13:00;

- в Хмельницкий в 15:30;

- во Львов в 16:00;

- в Одессу в 18:00.

"Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти в безопасность еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи... А между тем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - отмечается в сообщении ж/д компании.

Источник:https://t.me/UkrzalInfo/1842

Теги: #укрзализныця #эвакуация #краматорск
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