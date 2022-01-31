Промвиробництво в Україні у 2021 році зросло на 1,1% після спаду на 5,2% у 2020-му - Держстат

Промислове виробництво в Україні у 2021 році зросло на 1,1%, тоді як у 2020 році було зафіксовано спад на 5,2%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Відомство уточнило, що у грудні 2021 року до грудня 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 1%, а з корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва у грудні-2021 становить 1,4%.

Держстат зазначає, що до попереднього місяця зростання промислового виробництва у грудні становить 1,1%, тоді як з урахуванням сезонного коригування було зафіксовано спад промвиробництва на 0,2%.

У переробній промисловості у грудні-2021 до грудня-2020 зростання становить 0,9%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів промислове виробництво скоротилося на 0,7%, а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря спад промвиробництва становить 8,3%.

Згідно з повідомленням, загалом за минулий рік у переробній промисловості зафіксовано зростання виробництва на 1,5%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів - 0,9%, а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря було зафіксовано спад на 0,1%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні у 2020 році впало на 5,2% після скорочення на 0,5% роком раніше.