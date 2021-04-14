Экономика

14:48 14.04.2021

Междуреченский ГОК Фирташа с 50,1 млн грн обошел государственную ОГХК на аукционе Госгеонедр за участок титановых руд

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Выставленное Государственной службой геологии и недр (Госгеонедр) Украины на электронные торги специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд приобретет за 50,1 млн грн ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящее в титановый бизнес Group DF.

Согласно информации об аукционе, состоявшемся 14 апреля, победителем признано ООО "Междуреченский ГОК", предложившее 50,1 млн грн при стартовой цене 3 млн 362,224 тыс. грн без НДС.

В торгах также принимали участие ООО "Демуринский ГОК" (предложило 3 млн 392,224 тыс. грн) и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), предложившее 50 млн грн.

Селищанский участок расположен в Малинском и Коростенском районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого - руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, - пять лет.

Руководитель титанового бизнеса Group DF, председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК", Сергей Косенко в распространенном в среду комментарии отметил, что титановый бизнес группы – это системно выстроенный бизнес, с четко прописанной стратегией на ближайшие 10 лет. Покупка лицензии на геологоразведку Селищанского участка абсолютно логично вписывается в планы группы и ее бизнес-стратегию.

"Она направлена на создание новых производств в Житомирской и Днепропетровской областях. Мы четко понимаем, что делать с этим участком и способны в будущем реализовать новый инвестпроект. Наш акционер верит в Украину и продолжает вкладывать ресурсы в Украину. В рамках группы будет синергия с уже существующими ГОКами в Житомирской области. Реализация этого инвестпроекта нам выгодна и удобна в виду существующей инфраструктуры и построенной обогатительной фабрики", - отметил он.

По словам Косенко, это может быть одним из крупнейших инвестпроектов региона в будущем. Реализация масштабного инвестпроекта также выгодна региону, поскольку это приведете к росту показателей промпроизводства области, налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест.

"Еще одна причина, по которой мы покупали эту лицензию: мы верим в восстановление спроса на титановую продукцию на докризисный уровень со средины 2022 года. Сейчас, когда на глобальном рынке идет значительное проседание, задача бизнесов подготовиться к росту в будущем. Купив права на разведку на этом участке, мы и готовимся к будущему. Вместе с начатой программой модернизации на наших существующих ГОКах, этот шаг по покупке лицензии – крайне важный для всего бизнеса группы", - резюмирует руководитель титанового бизнеса.

Ранее глава Госгеонедр Роман Опимах отмечал, что "за всю историю аукционов это второй случай открытых торгов на такое стратегическое полезное ископаемое. Специальное разрешение на Селищанский участок предполагает геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой (ОПР) в Житомирской области, где уже размещены обогатительные мощности комбинатов".

Бизнес-направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа - Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская обл.), а также два строящихся ГОКа - Стремигородский (Житомирская обл.) и Мотроновский (Днепропетровская обл.). Максимальная проектная мощность МГОКа - 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" - 65 тыс. тонн.

Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа. Основные направления деятельности – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы.

ООО "Демуринский ГОК" ведет добычу титаново-циркониевой руды в Днепропетровской области, контролируется "ВСМПО-Ависма".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Теги: #group_df #мгок
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