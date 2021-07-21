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17:12 21.07.2021

"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

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"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

ЧАО "Ривнеазот" начало работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты, по оценкам специалистов, ремонтные работы по возобновлению его полноценной работы будут завершены в течение двух недель, сообщил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов агентству "Интерфакс-Украина".

"Я только что разговаривал с директором "Ривнеазота". Срок возобновления работы цеха – до 14 дней. Это пессимистический сценарий. Мы запустим цех раньше", – сказал он.

По словам Арестархова, сейчас на предприятии завершает работу специальная комиссия химиков и инженеров. Она анализирует причины аварии и готовит компетентное экспертное заключение, а также вырабатывает меры по снижению производственных рисков в будущем.

"Нас удивляет, что причины произошедшего ЧП берутся озвучивать чиновники, которые совершенно далеки от производственных процессов в химии, у которых нет достаточных данных для комментариев. Как только будет полное заключение специальной комиссии, мы, естественно, публично озвучим причину произошедшего", –отметил директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Он напомнил, что в 2020 году в "Ривнеазот" было вложено 120,6 млн грн капитальных инвестиций, в первую очередь, в модернизацию оборудования и развитие производственных площадок, а на этот год их план превышает 130 млн грн.

Арестархов добавил, что на всех трех заводах азотного холдинга Ostchem в течение следующих 10 дней пройдут дополнительные технические проверки безопасности работы всех цехов, тщательная диагностика всех трубопроводов и оборудования, а также будет проведен дополнительный инструктаж персонала по технике безопасности и проведены дополнительные учения.

"Цель – существенно снизить производственные риски и сделать производство надежнее, безопаснее. Мы должны вынести уроки из произошедшего", – отметил директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Накануне "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате на территории предприятия произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве без жертв и пострадавших.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительной причиной аварии стала коррозия участка трубопровода и несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя. Министр утверждает, что капитальный ремонт с заменой трубопровода не осуществлялся за последнее десятилетие. По его словам, окончательное заключение сделает специальная комиссия, которая работает на предприятии.

Глава МВД также сообщил, что по факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах).

ЧАО "Ривнеазот" - одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины. Производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

"Ривнеазот" с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Ostchem международной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Холдинг Ostchem объединяет также "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".

"Ривнеазот" в 2020 году увеличил производство минеральных удобрений на 3,9% - до 1,81 млн тонн, В первом полугодии этого года произвел 0,52 млн тонн продукции.

Теги: #group_df #ремонт #ривнеазот
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