"Ривнеазот" устранил последствия выброса нитрозных газов, жертв и пострадавших нет

"Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", – отметили в пресс-службе.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

"Ривнеазот" с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Ostchem международной группы компаний Group DF. Холдинг Ostchem объединяет азотные предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".

В минувшем году "Ривнеазот" увеличил производство минеральных удобрений на 3,9% - до 1,81 млн тонн. Предприятие нарастило производство технического аммиака на 22,9% - до 379,438 тыс. тонн, аммиака водного технического - на 26,6%, до 47,165 тыс. тонн, аммиачной селитры (в виде плава) - в 1,8 раза, до 7,418 тыс. тонн.

В то же время производство аммиачной селитры сократилось на 2,6% - до 567,615 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты - на 2,5%, до 588,9 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры (ИАС) - на 3,4%, до 214,7 тыс. тонн, азота жидкого - на 2,1%, до 145,2 тонн.