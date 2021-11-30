Инвестиции

18:58 30.11.2021

Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует решение суда по ЗТМК

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Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует решение суда по ЗТМК

Аффилированная с Group DF Дмитрия Фирташа Tolexis Trading Ltd (Кипр), владеющая 49%-й долей ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), обжалует решение Центрального апелляционного хозяйственного суда от 30 ноября 2021 года о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК" и возврату государству целостного имущественного комплекса.

Согласно заявлению адвоката Tolexis Trading Limited, инвестор ЗТМК будет защищать свои права в Верховном суде.

При этом отмечается, что "Решение является необоснованным и политически мотивированным, оно принято с целым рядом процессуальных нарушений".

"Мы обязательно будем оспаривать это решение в Верховном суде. Ускоренное принятие решения и целый ряд процессуальных нарушений, которые мы увидели, дают нам основания говорить о политическом давлении на суд. Компании Tolexis Trading Limited не было предоставлено возможности представить свои интересы в суде, суд прошел без представителя Tolexis. Также следует отметить, что коллегия судей менялась несколько раз без видимых на то причин", - подчеркнул адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский.

Позиция Tolexis Trading Limited в данном споре неизменна: расторжение учредительного договора о создании ООО "ЗТМК" и передача ЦИК предприятия государству является незаконным. Инвестор полностью выполнил все обязательства в рамках договора и проинвестировал в ЗТМК $110 млн, заверили в компании.

"Это часть рейдерского плана по "отжиму" предприятия у иностранного инвестора под конкретного покупателя. Такие действия государства полностью отобьют какое-либо желание иностранных инвесторов принимать участие в приватизации", - полагает адвокат.

Как сообщалось, Центральный апелляционный хозяйственный суд 30 ноября 2021 года подтвердил решение первой инстанции о возвращении 49% акций ООО "ЗТМК", которые принадлежали компании Tolexis Trading Group DF Дмитрия Фирташа, в сферу управления Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

"Победа в апелляционном суде - результат упорной работы команды Фонда госимущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – подчеркнул глава Фонда Дмитрий Сенниченко, который цитируется в пресс-релизе во вторник.

При этом он добавил, что решение о возврате ЗТМК государству уже вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время.

"Окончательное решение о возвращении ЗТМК в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению", - подчеркнул Сенниченко.

Кроме того, сообщалось, что в августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП в интересах государства в лице ФГИ как истца установил, что Tolexis Trading Group после получения в 2013 году доли вновь созданного ООО "ЗТМК" не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия на протяжении 2013 -первый квартал 2015 годов.

В суде доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в нем составила 51%. Назначенный менеджмент потратил привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже денежные средства были выведены на счета оффшорных фирм. На модернизацию предприятия было направлено только 20 млн грн.

Совместные действия ФГИ и нового руководства ЗТМК уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокирования счетов предприятия, заключения прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации имеющихся долгов. Кроме того, начата модернизация и уже работает первый новый биполярный электролизер, позволяющий экономить около 30% электроэнергии.

Однако в настоящее время ситуация с ЗТМК до сих пор критическая из-за резкого удорожания энергоносителей и накопленных прошлым руководством миллиардных долгов за электроэнергию, резюмируют в ФГИ.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.

Теги: #group_df #фирташ #суд #зтмк
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