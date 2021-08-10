Госгеонедр лишила МГОК лицензии на месторождение титана по обвинению в финансировании терроризма, Group DF обжалует решение

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины лишила ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящего в титановый бизнес Group DF Фирташа, права на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд.

Согласно копии приказа Госгеонедр, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", ведомство приняло такое решение на основании информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.

Приказ датируется 4 августа 2021 года. При этом к приказу прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финмониторинга.

В свою очередь департамент корпоративных коммуникаций Group DF во вторник распространил официальное заявление о намерении обжаловать в суде данное решение Госгеонадра.

При этом отмечается, что победителем аукциона Госгеонедра признала государственную ОГХК, занявшую второе место по результатам аукциона. 9 августа 2021 года между Госгеонедр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

По мнению группы, пересмотр решения был инициирован ОГХК при лоббистской поддержке Фонда госимущества (ФГИ), в управлении которого находится компания.

"Госгеонедра без всякого решения суда и юридических оснований, под давлением лоббистов и чиновников ФГИ, незаконно лишила победы победителя аукциона, на котором продавалось специальное разрешение на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд. Право на пользование участком передано другому участнику аукциона - государственной ОГХК", - констатируется в сообщении группы.

В официальном заявления Group DF констатируется, что ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд беспочвенных обвинений в отношении МГОК, обвинив компанию в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года. Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора. Это письмо послужило поводом для Госгеонедр приостановить подписание договора с "Междуреченским ГОКом" и направить соответствующие запросы в Главное управление СБУ и Государственную службу финансового мониторинга.

Также отмечается, что правоохранительные органы "ни одно из них не предоставило каких-либо доказательств или официального подтверждения выдвинутых адвокатом ОГХК обвинений против МГОК".

Group DF официально заявляет, что каких-либо законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонадр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах. Нарушая закон и умышленно ввязывая ОГХК в долгие судебные разбирательства вокруг Селищанского участка, государственные чиновники отпугивают потенциальных покупателей ОГХК и снижают его стоимость.

В свою очередь адвокат титанового бизнеса Group DF Роман Чишинский в распространенном комментарии указывает, что отмена результатов аукциона – часть продолжающегося давления на титановый бизнес группы. "У нас уже есть попытка незаконно отобрать 49% акции ЗТМК, cейчас предпринимается попытка незаконно забрать у нас победу на аукционе", - констатирует юрист.

"Мы уже направили письмо в Госгеонедра с требованием пересмотреть незаконное решение. Также мы подали иск для защиты законных интересов бизнеса, другие иски готовятся. Мы предполагаем, что попытка незаконно отобрать лицензию связана с неспособностью ФГИУ продать ОГХК на аукционе, запланированном на 25 августа по заявленной цене", - резюмируется в комментарии.

Как сообщалось, Госгеонедр Украины выставил на электронные торги специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд. Согласно информации об аукционе, состоявшемся 14 апреля 2021 года, победителем признано ООО "Междуреченский ГОК", предложившее 50,1 млн грн при стартовой цене 3 млн 362,224 тыс. грн без НДС.

В торгах также принимали участие ООО "Демуринский ГОК" (предложило 3 млн 392,224 тыс. грн) и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), предложившее 50 млн грн.

Селищанский участок расположен в Малинском и Коростенском районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого - руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, - пять лет.

Бизнес-направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа - Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская обл.), а также два строящихся ГОКа - Стремигородский (Житомирская обл.) и Мотроновский (Днепропетровская обл.).

Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа. Основные направления деятельности – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы.