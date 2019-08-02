Участники фондового рынка за год провели на украинских биржах фиктивные операции на 20 млрд грн

Участники фондового рынка за последний год провели фиктивные операции, не связанных с инвестиционной деятельностью, на сумму 20 млрд грн, написал председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев на своей странице в Facebook.

"20 млрд грн - именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематозом. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или осуществлением инвестиционной деятельности", – написал он.

По словам Хромаева, целью таких операций было формирование значительных объемов прибыли или убытка через необоснованные изменения цен на ценные бумаги или, что, по сути, являлось уходом от налогообложения.

"Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью - их действия не остаются незамеченными", - подчеркнул Хромаев.

Как говорится в сообщении на сайте НКЦБФР, в рамках противодействия выявленным правонарушением НКЦБФР временно приостановила действие лицензий 12 торговцам ценными бумагами на период исследования обстоятельств дела.

Согласно сообщению, по результатам изучения дел, санкции были применены в отношении таких торговцев ценными бумагами: ООО "Навигатор Инвест", ООО "НПП Магистр", ООО "РК Приднестровье", ООО "Фондовый депозитарий", ООО "ФК Оберег", ООО "АФТ", ООО "Джерело ЛТД", ООО "Менеджмент Технолоджис", ООО "Спрэд", ООО "ФК Сократ", ООО "Бенефит Брок", ООО "ФК Авангард", ООО "ФК Орис Кэпитал", ЧАО "Эксперт-Капитал", ООО "ФК Корнер".

Клиентами этих торговцев были в основном общества с ограниченной ответственностью, количество которых достигало сотни, говорится в сообщении.

НКЦБФР также запретила торговлю или остановила внесение изменений в систему депозитарного обращения по тем выпускам ценных бумаг, которые были предметом указанных операций.

В частности, санкции были применены к ПВЗНИФ "Гарантированный доход", ЧАО "Маршал7", ЧАО "Прометей Телеком", ЧАО "СК "Авторитет", ЧАО "ФК "Кредит Сервис", ПАО "Агрофинанс", ЧАО "Укрбудэнерготехнология", ЧАО "СК "Гута-Украина", ЧАО "ФК "Агрохолдинг Полесье", ЧАО "СК "УСГ "Жизнь", ЧАО "Ди Эм Ди", ЧАО "СК "Здорово", ЧАО "ЕСС", ПАО "Конкорд Инк", ЗНВПИФ "Эско-премиум", ЧАО "Новьюэнерго", ПАО " ФК "АОА Инвестментс", ПАО "Красное РП", ПАО "Лика Логистик" и др.