В Киеве задержали мужчину, который организовывал фиктивные браки иностранцев с украинками

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который с помощью налаженных связей с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния организовывал регистрацию фиктивных браков иностранцев с гражданками Украины, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сотрудниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно с Киевской городской прокуратурой, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения № 1 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, прекращена преступная деятельность лиц, осуществлявших легализацию иностранцев на территории Украины за денежное вознаграждение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Правоохранители установили, что 27-летний гражданин другого государства путем подделки документов предоставлял иностранцам помощь в получении свидетельств и занимался переправкой их в страны Европы.

"Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключение фиктивных браков с украинками, пользуясь коррупционными связями с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области. Стоимость такого "бракосочетания" составляла около $3500. Кроме того, взамен девушки получали $1000 за статус "жены", - рассказал врио начальника сектора отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Злоумышленник и его знакомый, 35-летний житель Киевской области, подыскивали гражданок Украины среди своих друзей. Среди них женщины, не состоящие в браке и находящиеся в тяжелом материальном положении, согласившиеся на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

"Во время проведения первого этапа оперативной закупки за оформление фиктивного брака иностранца с гражданкой Украины правонарушителю передано 10 тыс. грн. В ходе второго этапа ему передано 52 тыс. грн, после чего он был задержан на месте совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал Гаврилюк.

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять обысков в Киеве и Киевской области по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. Полицейские изъяли вещественные доказательства преступной деятельности - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флэш-накопители, компьютерную технику, документы иностранцев, свидетельства о браке.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. На время следствия фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.