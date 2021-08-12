Экономика

11:26 12.08.2021

Стратегия экономбезопасности Украины предусматривает активизацию национального фондового рынка

2 мин читать
Стратегия экономбезопасности Украины предусматривает активизацию национального фондового рынка

Стратегия экономической безопасности Украины до 2025 года, утвержденная Советом национальной безопасности и обороны и президентом страны, предусматривает активизацию развития национального фондового рынка для обеспечения его эффективности и конкурентности.

"Низкий уровень ликвидности фондового рынка и защиты прав инвесторов наряду с недостаточной способностью регулятора противодействовать злоупотреблениям на рынке", – описывается в документе текущее состояние рынка.

Согласно стратегии, необходимо обеспечить эффективную защиту прав инвесторов на фондовом рынке для минимизации их рисков.

Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость создания условий для большего привлечения долгосрочного фондирования и расширения долгосрочного и инвестиционного кредитования.

Стратегия также предусматривает функционирование трехуровневой пенсионной системы, но без роста нагрузки на фонд оплаты труда с увеличением поступлений в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров рассчитывает на рассмотрение Верховной Радой в скором времени первых законопроектов по введению накопительного уровня пенсий. "Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсионной системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, в ходе встречи в начале августа премьер-министра с представителями регулятора НКЦБФР и главой Нацдепозитария обсуждалось будущее фондового рынка Украины. "Фондовая биржа должна стать мощной площадкой, где мы сосредоточим всю ликвидность. Для этого необходимо использовать лучший опыт ведущих стран мира. Это приоритетная задача, поскольку такие проекты создают новые финансовые и инвестиционные возможности для граждан и бизнеса", - подчеркнул премьер-министр после встречи.

Теги: #стратегия #фондовый_рынок #нацбезопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 12.08.2021
Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

18:14 11.08.2021
Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

16:30 11.08.2021
Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

13:28 11.08.2021
Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

14:15 04.08.2021
Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

18:52 30.07.2021
Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

12:40 05.07.2021
Зеленский ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости

Зеленский ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости

09:31 05.07.2021
Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

18:53 02.07.2021
Адвокатура координирует шаги по усовершенствованию своей работы с президентской Стратегией развития правосудия, - САУ

Адвокатура координирует шаги по усовершенствованию своей работы с президентской Стратегией развития правосудия, - САУ

15:30 27.06.2021
Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

Украина имеет все возможности войти в ТОП-10 мировых экспортеров вооружения - глава "Укроборонпрома"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Поступления от налога на прибыль в августе могут вырасти вдвое - Гетманцев

Кабмин снизит тариф на электроэнергию для населения с потреблением до 250 кВт-мес. до 1,44 грн/кВт-ч с 1 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина имеет все возможности войти в ТОП-10 мировых экспортеров вооружения - глава "Укроборонпрома"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Поступления от налога на прибыль в августе могут вырасти вдвое - Гетманцев

Средняя стоимость частных домов в Украине на начало июля составляла $474,7/кв. м - ГИС "Увекон"

Порошенко выступил за возвращение субсидий 4 млн украинцев в свете роста коммунальных тарифов

НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

Кабмин назначил главой Госэнергонадзора техдиректора "Хмельницкоблэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА