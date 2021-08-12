Стратегия экономбезопасности Украины предусматривает активизацию национального фондового рынка

Стратегия экономической безопасности Украины до 2025 года, утвержденная Советом национальной безопасности и обороны и президентом страны, предусматривает активизацию развития национального фондового рынка для обеспечения его эффективности и конкурентности.

"Низкий уровень ликвидности фондового рынка и защиты прав инвесторов наряду с недостаточной способностью регулятора противодействовать злоупотреблениям на рынке", – описывается в документе текущее состояние рынка.

Согласно стратегии, необходимо обеспечить эффективную защиту прав инвесторов на фондовом рынке для минимизации их рисков.

Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость создания условий для большего привлечения долгосрочного фондирования и расширения долгосрочного и инвестиционного кредитования.

Стратегия также предусматривает функционирование трехуровневой пенсионной системы, но без роста нагрузки на фонд оплаты труда с увеличением поступлений в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров рассчитывает на рассмотрение Верховной Радой в скором времени первых законопроектов по введению накопительного уровня пенсий. "Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсионной системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, в ходе встречи в начале августа премьер-министра с представителями регулятора НКЦБФР и главой Нацдепозитария обсуждалось будущее фондового рынка Украины. "Фондовая биржа должна стать мощной площадкой, где мы сосредоточим всю ликвидность. Для этого необходимо использовать лучший опыт ведущих стран мира. Это приоритетная задача, поскольку такие проекты создают новые финансовые и инвестиционные возможности для граждан и бизнеса", - подчеркнул премьер-министр после встречи.